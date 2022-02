Anthony Edwards e Mare Winningham si sono sposati segretamente l'anno scorso dopo 35 anni di amicizia (Di venerdì 25 febbraio 2022) Anthony Edwards e Mare Winningham, amici e colleghi da più di 35 anni, si sono sposati in segreto l'anno scorso con una cerimonia molto intima. Gli attori Anthony Edwards e Mare Winningham, entrambi nel cast di E.R. Medici in prima linea, si sono sposati segretamente l'anno scorso dopo q35 anni di amicizia. L'attore 59enne, apparso di recente ella miniserie Netflix Inventing Anna, ha rivelato a Esquire di aver sposato la collega 62enne, che abbiamo visto nella serie drammatica Dopesick - Dichiarazione di dipendenza, in una cerimonia ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 25 febbraio 2022), amici e colleghi da più di 35, siin segreto l'con una cerimonia molto intima. Gli attori, entrambi nel cast di E.R. Medici in prima linea, sil'q35di. L'attore 59enne, apparso di recente ella miniserie Netflix Inventing Anna, ha rivelato a Esquire di aver sposato la collega 62enne, che abbiamo visto nella serie drammatica Dopesick - Dichiarazione di dipendenza, in una cerimonia ...

