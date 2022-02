Anonymous ha mandato in down il sito del ministero della Difesa russo

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Ildelnon è attualmente in funzione. La notizia è stata diffusa dall’account Twitter diche, a quanto pare, sta dando seguito con i fatti alle sue iniziali dichiarazioni in merito al suo modo di rapportarsi con la Russia. Nella serata di ieri, infatti, la community di hacktivisti ha fatto una dichiarazione di cyber-war nei confronti dello stato che, nelle ultime ore, ha portato avanti la sua aggressione al territorio ucraino. A sostegnopopolazione ucraina,ha pensato bene di offrire il suo supporto, schierandosi contro ogni forma di sopruso e violazione dei diritti umani. Qualche minuto fa, l’account Twitter di riferimento di questa partecommunity – @YourAnonOne – ha ...

Kakashi1912 : @IiIhyuck Anonymous, gli Hacker hanno mandato in lockdown i sistemi russi -

Giornalettismo

... Yegor Aushev , sudiretto del Ministro della Difesa. Aushev, infatti, già collabora con ... trovando peraltro l' aiuto insperato del mondo. Centinaia di volontari avrebbero già ...Viviamo infatti una fase di enorme cambiamento, dovuto al digitale, che hain crisi tutti i ... sottolineato da produttori e registi Usa come Joe Russo di Agbo e David Levine di...Il sito del ministero della Difesa russo non è attualmente in funzione. La notizia è stata diffusa dall’account Twitter di Anonymous che, a quanto pare, sta dando seguito con i fatti alle sue iniziali ...Anonymous Ucraina dichiara guerra alla Russia ed attacca il sito del Cremlino mandando in crash perfino i download dei bellicosi video di Vladimir Putin contro Kiev. Gli hacker del collettivo hanno ...