Anonymous ha dichiarato “cyber-war” alla Russia

Leggi su giornalettismo

(Di venerdì 25 febbraio 2022) La comunità dihaufficialmente-war. Lì dove non arriva l’esercito, potrebbero arrivare attacchi coordinati alle infrastrutture informatiche del Cremlino. Già nella giornata di ieri, diversi siti governativi russi erano andati in down: non funzionava il sito del governo, il sito della Duma, il sito del ministero della Difesa. Inoltre, per un periodo di tempo non ha funzionato nemmeno il sito del media affiliato allo stato russo, RT (accusato più volte, dall’ecosistema mediatico occidentale, di diffondere fake news e una narrativa distorta rispetto a quello che succede a Mosca). Tuttavia, i siti – a seconda della geolocalizzazione degli utenti – hanno ripreso a funzionare a macchia di leopardo. LEGGI ANCHE > L’Ucraina sta arruolando hacker volontari per ...