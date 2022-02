Anna Politkovskaja, la donna che voleva fermare Putin (Di venerdì 25 febbraio 2022) Oltre vent’anni fa, era il 1999, Vladimir Putin prendeva il potere e, riferendosi ai separatisti ceceni, dichiarava: «Li perseguiteremo dappertutto e quando li troveremo, li butteremo dritti nella tazza del cesso». Da lì partì una guerra sanguinosa e terribile che fece decine di migliaia di morti (30mila solo fra i civili).E oggi lo vediamo scatenare contro l’Ucraina una nuova guerra, assurda e insensata come tutte le guerre. In quel momento a raccontare la guerra contro la Cecenia c’era una donna coraggiosa e indomita, protagonista di un romanzo in uscita il 3 marzo: “Anna Politkovskaja. Reporter per amore.” Anna era figlia di genitori sovietici di nazionalità ucraina, di stanza alle Nazioni Unite, nasce a New York il 30 agosto del 1958. Dopo aver lavorato per il giornale Izvestija, comincia a seguire ... Leggi su dilei (Di venerdì 25 febbraio 2022) Oltre vent’anni fa, era il 1999, Vladimirprendeva il potere e, riferendosi ai separatisti ceceni, dichiarava: «Li perseguiteremo dappertutto e quando li troveremo, li butteremo dritti nella tazza del cesso». Da lì partì una guerra sanguinosa e terribile che fece decine di migliaia di morti (30mila solo fra i civili).E oggi lo vediamo scatenare contro l’Ucraina una nuova guerra, assurda e insensata come tutte le guerre. In quel momento a raccontare la guerra contro la Cecenia c’era unacoraggiosa e indomita, protagonista di un romanzo in uscita il 3 marzo: “. Reporter per amore.”era figlia di genitori sovietici di nazionalità ucraina, di stanza alle Nazioni Unite, nasce a New York il 30 agosto del 1958. Dopo aver lavorato per il giornale Izvestija, comincia a seguire ...

