ANITA | positivo l’accordo raggiunto con la Vice Ministra Bellanova – Alla categoria misure aggiuntive per oltre 80 milioni di euro

Si è concluso l'incontro con la Vice Ministra Teresa Bellanova e le Associazioni dell'autotrasporto, durante il quale sono state annunciate misure aggiuntive per il settore per oltre 80 milioni di euro, che saranno inserite nel "decreto energia" in fase di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e la convocazione, già a partire dalla giornata di domani, del tavolo sulle regole, con la partecipazione delle confederazioni della committenza, che dovrà nell'arco di due settimane lavorare su una nuova regolamentazione del settore, individuando norme da inserire in un provvedimento legislativo di prossima emanazione. Oltre al credito d'imposta su LNG e AdBlue, già annunciati in precedenza e oggi confermati, per rispondere ...

