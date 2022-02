Angelucci | soddisfazione per approvazione delibera Piani Urbani Integrati

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Roma – “Questa mattina in Commissione Bilancio, Patrimonio, PNRR, Fondi Europei e Rapporti con gli Enti Locali abbiamo approvato all’unanimità lazione sui.” “Si tratta di fondi del PNRR destinati alla realizzazione di tantissime opere destinate ai Comuni della Provincia di Roma ma anche al Comune di Roma per più di 330 milioni di euro.” “Tra i territori interessati dai progetti di riqualificazione il progetto Polo della solidarietà Corviale, il progetto Polo del Benessere Santa Maria della Pietà e il progetto Polo della sostenibilità Tor Bella Monaca. Un grandissimo risultato per tutta la Città metropolitana di Roma. Continua senza sosta il lavoro dell’ Amministrazione Gualtieri”. Lo dichiara MarianoPresidente Della Commissione PNRR.

