Angelina Jolie: "Dobbiamo fare il possibile per aiutare coloro che fuggono dall'Ucraina" (Di venerdì 25 febbraio 2022) Angelina Jolie ha recentemente pubblicato un comunicato online in cui ha chiesto di 'fare il possibile per aiutare coloro che fuggono dalle loro case in Ucraina'. Angelina Jolie ha scelto Instagram per affermare che al momento è fondamentale che "si faccia tutto il possibile" per aiutare coloro che fuggono dalle loro case in Ucraina: la star di Hollywood, che è stata nominata Inviato speciale presso l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati nel 2012, sta "pregando" per gli ucraini dopo che giovedì il presidente russo Vladimir Putin ha lanciato un attacco senza precedenti contro il Paese. Su ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 25 febbraio 2022)ha recentemente pubblicato un comunicato online in cui ha chiesto di 'ilperchee loro case in'.ha scelto Instagram per affermare che al momento è fondamentale che "si faccia tutto il" perchee loro case in: la star di Hollywood, che è stata nominata Inviato speciale presso l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati nel 2012, sta "pregando" per gli ucraini dopo che giovedì il presidente russo Vladimir Putin ha lanciato un attacco senza precedenti contro il Paese. Su ...

