Angela Merkel derubata al supermercato, all'ex cancelliera hanno scippato il portafoglio

Brutto episodio per l'ex cancelliera Angela Merkel. Mentre faceva compere in un supermercato di specialità gastronomiche di Berlino è stata derubata del suo portafogli. La disavventura è capitata nonostante l'ex cancelliera fosse accompagnata da «almeno» una guardia del corpo, come testimoniano i media tedeschi. Merkel, 67 anni, stava facendo delle spese in un negozio nella Morsestrasse, nel quartiere Charlottenburg, quando ha scoperto che dalla sua borsa appesa al carrello mancava il suo portafogli, con tutto quello che conteneva. E dunque: carta d'identità, tessera bancomat, patente e denaro in contanti. Il ladro deve essere riuscito a sfilarlo dalla borsetta a spenzoloni senza durante un momento di distrazione dei due. La polizia tedesca, che ha tentato di ...

