Andate a farvi f | 13 soldati ucraini rifiutano di arrendersi ai russi Morti da eroi - VIDEO

Advertising

MediasetTgcom24 : 'Andate a farvi fott...', 13 soldati ucraini rifiutano di arrendersi e insultano i russi: trucidati | Il video dive… - Corriere : Le ultime parole dei 13 marinai ucraini sull’Isola dei serpenti: insulto ai russi prima di morire - GazzettaDelSud : ??? TREDICI 'EROI DELL'#UCRAINA' | ?? VIDEO | Un filmato diventato virale mostra le ultime parole di un soldato… - PerutaAntonio : RT @matteocassa2: 'Andate a farvi fott...', 13 soldati ucraini rifiutano di arrendersi e insultano i russi: trucidati | Il video diventa vi… - Gazzettino : Isola dei Serpenti, le ultime parole dei 13 soldati ucraini rimasti a difenderla: «Russi, andate a farvi...» -

Ultime Notizie dalla rete : Andate farvi

Leggi Anche 'fott...', 13 soldati ucraini rifiutano di arrendersi e insultano i russi: trucidati - Il video diventa virale e ora sono degli eroi Leggi Anche Visita del Papa all'...... per spiegare la cosa chiaramente, è bloccato da un boss troppo forte,in quello centrale, o ... Siate astuti e capovolgete la situazione a vostro vantaggio, magari allontanandovi per...Ma la risposta provocatoria delle guardie di frontiera è arrivata inattesa via radio: "Vai a fan... nave da guerra russa, vai a farti f..."! L' Ucraina ha affermato che gli uomini sono stati ...L'Isola dei serpenti è finita ieri nelle mani della Russia. In un audio diventato virale sui social, si sente la voce dei 13 militari ucraini pronti a difenderla ...