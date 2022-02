Anastasio | video intervista Mielemedicina | «Un disco influenzato dalle mie ultime letture»

Advertising

MusicTvOfficial : #Anastasio torna con #Mielemedicina: 'Siamo persi in una selva di parole zoppe' INTERVISTA - Webl0g : Anastasio torna con ‘Mielemedicina’: “Siamo persi in una selva di parole zoppe” - OndeFunky : ANASTASIO rinasce con il nuovo disco MIELEMEDICINA. La scrittura è più lucida e il talento più che evidente. Ma, c… - MontiFrancy82 : Video intervista con #Anastasio che il 25 febbraio pubblica il disco “Mielemedicina”: “Voglio portare la poesia nel… - SMSNEWSOFFICIAL : Video intervista con #Anastasio che il 25 febbraio pubblica il disco “Mielemedicina”: “Voglio portare la poesia nel… -

Ultime Notizie dalla rete : Anastasio video

Ma lasciamo la parola adche ci ha raccontato il suo Mielemedicina in questa intervista. Foto di Valerio NicoPoco meno di mezz'ora che va dritto dall'inizio alla fine! TRACKLIST DISCOGRAFIA 2020 " Atto zero 2022 " MielemedicinaWEB & SOCIAL https://www.instagram.com/_quello/ https://www.25 feb 2022 - L’artista torna con il nuovo disco “Mielemedicina": “Oggi le parole sono svuotate, per me hanno ancora una sacralità”.Nuovo album di Anastasio: "Il miele? Medicina contro l'amarezza" Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una valutazione generale del sito: ...