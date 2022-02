Anastasia Kuzmina spaventata dalla Guerra in Ucraina | “Ho paura” | gli appelli social della ballerina

(Di venerdì 25 febbraio 2022) L’attaccoRussia nei confronti dell’ha sconvolto il mondo, facendo scaturire delle forti reazioni e delle dichiarazioni di condanna da parte di tutti i leader europei e del presidente statunitense Joe Biden. Inoltre, in tutte le piazze più importanti ci sono state delle manifestazioni di protesta contro questo conflitto. Anche alcuni personaggi dello sport e dello spettacolo hanno fatto sentire la loro voce. Tra di loro,, nata in, ma trasferitasi da bambina in Italia. Ladi Ballando con le Stelle, ha pubblicato delle storie di accusa nei confrontiRussia e di appello alla Nato.si è dettaper ...

, sconvolta dall'aggressione della Russia al suo Paese, si scaglia contro Putin e nelle sue IG Stories non ha alcun timore di dire come la pensa sul presidente sovietico. La ...La ballerina di Ballando con le Stelle è di origini ...Anche alcuni personaggi dello sport e dello spettacolo hanno fatto sentire la loro voce. Tra di loro, Anastasia Kuzmina, nata in Ucraina, ma trasferitasi da bambina in Italia. La ballerina di Ballando ...Ieri mattina ci siamo svegliati con le immagini dei bombardamenti in Ucraina: l'invasione russa era iniziata, all'improvviso. Tantissimo l'interesse e la preoccupazione da parte dei personaggi della t ...