Amarcord – Milan-Juventus | dieci anni fa il gol fantasma di Muntari

Advertising

PianetaMilan : #Amarcord - #MilanJuventus, dieci anni fa il gol fantasma di #Muntari - #TBT #MilanJuve @acmilan #ACMilan #Milan… - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: I migliori gol di #Bierhoff con la maglia del @acmilan | #VIDEO - #TBT #Amarcord #ACMilan #Milan #SempreMilan https://t… - PianetaMilan : I migliori gol di #Bierhoff con la maglia del @acmilan | #VIDEO - #TBT #Amarcord #ACMilan #Milan #SempreMilan - Dalla_SerieA : Milan-Udinese 1984: Zico e i sei minuti magici. Amarcord di Andrea Schianchi - - GenoveseGiusy : RT @GolDiTacco: #amarcord #Calcio #Milan Nereo Rocco, storie di un calcio italiano di altri tempi -

Ultime Notizie dalla rete : Amarcord Milan

Pianeta Milan

Chi era a San Siro, il pomeriggio dell'8 gennaio 1984, ha ancora negli occhi la meraviglia e sente il corpo scosso da un fremito di stupore. Non è certo il passare degli anni a cancellare un'emozione, ...... no, non è affatto tempo per gli, vanno a caccia di un successo che gli permetterebbe di issarsi fuori dalla zona retrocessione; i partenopei dell'aggancio in classifica sule di 3 ...Ecco le sue parole. . IDOLI – «Da ragazzino non sognavo di essere qualcuno in particolare, volevo solo essere Beto. Ascolta la versione audio dell'articolo. Beto carica l’Udinese in vista del match di ...Da piccolo ho sempre scritto il mio nome Beto'o sul mio quaderno di scuola, per far capire quanto mi sia sempre piaciuto” Per ora ho fatto il gol alla Beto qui, quello contro la Lazio dell'andata, nel ...