Alpine: Alonso costretto al ritiro nella terza giornata di test (Di venerdì 25 febbraio 2022) Durante la terza giornata di test, l'Alpine guidata da Fernando Alonso è stata costretta al ritiro. La vettura ha accusato una perdita di pressione nel posteriore. Ferrari-Mercedes: sospensioni simili per i due team Alonso: Alpine proseguirà i test nel pomeriggio? Fernando Alonso ha dovuto concludere la sua mattinata lavorativa in anticipo a causa di un problema della monoposto francese. Il pilota, in testa nella classifica dei tempi, è stato costretto al ritiro per un'improvvisa perdita di pressione nel posteriore della A522. Il pilota spagnolo aveva completato 14 giri con mescola C3, girando in 1:21:242 (miglior tempo della ...

