Alma D’Arte | domani la presentazione del libro “Cantami o curva”

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Un modello per interrogare etnomusicologicamente i canti della tifoserie: proprio dalla provincia poteva suonare la carica, in accordo alla sua tradizione tanto musicale quanto sportiva, di certo popolare. Dedicato dunque all’Avellino e ai suoi tifosi, questo lavoro è stato portato avanti lontano dal campo, in tutti i sensi possibili: unico rimedio alla distanza restava lo studio dei tantissimi materiali condivisi dagli stessi tifosi. La ricerca è stata rivolta alla produzione musicale dei tifosi e all’organizzazione delle performance analizzate in diversi aspetti quali la combinazione tra i suoni e i movimenti, la relazione tra il capocoro e l’insieme dei tifosi, l’interrelazione tra gli spalti e il campo, le differenti atmosfere create dai canti in occasioni differenti dentro e fuori lo stadio. È stato possibile almeno avviare compilazione ...