Allegri in conferenza stampa | “Lo vedremo a fine anno!”

Alla vigilia della sfida tra Juventus ed Empoli, il tecnico bianconero Massimiliano Allegri, si è presentato in conferenza stampa e ha detto la sua sugli obiettivi stagionali della Juventus. Queste alcune delle sue parole più significative: "Juve da zero titoli? Lo vedremo alla fine, intanto siamo a lottare su tutti i fronti e non è poco, anche se il primo posto in campionato è impossibile. Per ora la stagione sta viaggiando bene, abbiamo ancora un ottavo di finale da conquistare e la Coppa Italia. Non è semplice vincere tutti gli anni".

