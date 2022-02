Allarme dell'Onu: "Già 50mila rifugiati, molti altri in arrivo dall'Ucraina" (Di venerdì 25 febbraio 2022) 'Sfide che ci attendono potrebbero andare oltre il prevedibile' 'Come in ogni guerra, anche in Ucraina non ci sarà nessun vincitore e i civili pagheranno un prezzo molto alto. Le sfide che ci ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 25 febbraio 2022) 'Sfide che ci attendono potrebbero andare oltre il prevedibile' 'Come in ogni guerra, anche innon ci sarà nessun vincitore e i civili pagheranno un prezzo molto alto. Le sfide che ci ...

Advertising

TgLa7 : #RussiaUkraineConflict USA in allarme perchè esercito russo avrebbe preso in ostaggio dipendenti dell'ex centrale… - fattoquotidiano : Ci stanno portando via la memoria. E una copertina dell’Internazionale ha rilanciato l’allarme analogo della scienz… - NormannRossani : RT @11Giuliano: Conseguenze: GERMANIA, “PIÙ EFFETTI AVVERSI CHE MAI”. COMPAGNIA ASSICURATIVA LANCIA L’ALLARME. Un’analisi dell’assicurazion… - nesbtch : ?? #Ucraina: sono tornate a suonare le sirene dell'allarme antiareo a #Kiev. #RussiaUkraineConflict… - oriama1969 : RT @PrvaZylm: @FmMosca @SkylineWebcams Su @agorarai hanno appena usato questa webcam per fare sentire la sirena dell'allarme cittadino a Ki… -