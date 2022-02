Alessandro Basciano dopo il silenzio in puntata si sveglia e rivela cosa ha detto Nathaly: “nemmeno nei peggiori bar di Caracas” (Di venerdì 25 febbraio 2022) E’ stato parecchio surreale quello che è successo nella puntata del Grande Fratello VIP 6. Per tutta la serata, si è fatto finta di nulla, con il fantasma delle frasi dette da Nathaly Caldonazzo che aleggiava nella casa. Poi improvvisamente dopo l’una di notte se ne sono ricordati tutti e hanno iniziato a parlarne. Precisazione: non sapendo che cosa abbia detto Nathaly, non possiamo giudicare lei ma, considerando che dalla sua bocca sono uscite frasi come: “Ho detto cose gravissime” immaginiamo che qualcosa comunque sia accaduto. La sola persona che avrebbe potuto fare chiarezza era Alessandro Basciano che, chiamato in causa, in primis dalla sua fidanzata, è riuscito solamente a balbettare qualcosa, ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 25 febbraio 2022) E’ stato parecchio surreale quello che è successo nelladel Grande Fratello VIP 6. Per tutta la serata, si è fatto finta di nulla, con il fantasma delle frasi dette daCaldonazzo che aleggiava nella casa. Poi improvvisamentel’una di notte se ne sono ricordati tutti e hanno iniziato a parlarne. Precisazione: non sapendo cheabbia, non possiamo giudicare lei ma, considerando che dalla sua bocca sono uscite frasi come: “Hocose gravissime” immaginiamo che qualcomunque sia accaduto. La sola persona che avrebbe potuto fare chiarezza erache, chiamato in causa, in primis dalla sua fidanzata, è riuscito solamente a balbettare qual, ...

