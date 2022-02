Alessandria | UFFICIALE | ingaggiato lo svincolato Barillà

Advertising

psb_original : UFFICIALE - Alessandria, ecco Barillà a parametro zero #SerieB -

Ultime Notizie dalla rete : Alessandria UFFICIALE

Calciomercato.com

Commenta per primola variazione di orario relativa al match- Como, valido per il turno infrasettimanale della 27esima giornata di Serie BKT (8a di ritorno). La gara, inizialmente prevista per ...Dopo il conseguimento della qualifica didi P. G. al superamento del concorso per ... ha frequentato il corso di formazione alle scuole della Polizia di Stato di Bolzano e; ha ...Nino Barillà non va alla Pistoiese, ma resta in B e firma con l'Alessandria. Contratto sino al 30 giugno 2022 per il centrocampista reggino, che a gennaio si è svincolato ...L'Alessandria si muove sul mercato degli svincolati: Lorenzo Ariaudo ha firmato col club Obiettivo salvezza. L'Alessandria pensa a rinforzare la propria rosa, e per farlo guarda gli svincolati. Lorenz ...