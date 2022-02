Alessandra di Uomini e Donne | chi è la nuova corteggiatrice di Diego

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Ci siamo, eccoci in unapuntata di. Sono le 14.45 e lo show inizia. Come sempre troviamo la bionda Maria De Filippi che dirige la situazione, cercando di portare ordine nello studio contenente dame e cavalieri. Sono passate da poco le 15.00 quandoviene chiamato al centro delle telecamere: c’è unaper lui. La situazione scatena non poche polemiche: non solo l’opinionista Gianni si mette in mezzo, ma anche Armando Incarnato, come sempre, non si esime dal dire la sua. L’interesse suscitato inda questaragazza ha lasciato amareggiata Gloria, che continua a essere risentita per il mancato bacio con il cavaliere romano. Ma scopriamo qualcosa di più sulladama, ...