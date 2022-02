Aldo Montano replica alle parole di Davide dopo la diretta del GFVIP (FOTO) (Di venerdì 25 febbraio 2022) L’ex gieffino Aldo Montano replica alle parole di Davide Silvestri dopo le dichiarazioni rilasciate in diretta Il campione olimpico Aldo Montano è stato uno dei protagonisti più amati di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip 6. L’ex gieffino ha scelto di voler abbandonare definitivamente il reality show di Canale 5 poco prima di Natale. Dentro e fuori la Casa è riuscito a lasciare il segno in milioni e milioni di telespettatori. Il buon Montano infatti è stato una buona guida per diversi gieffino, da Manuel Bortuzzo a Gianmaria Antinolfi, passando per Manila Nazzaro, Lulù e Miriana. Nel corso della quarantaquattresima puntata andata in onda ieri sera, Davide ha affrontato un ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 25 febbraio 2022) L’ex gieffinodiSilvestrile dichiarazioni rilasciate inIl campione olimpicoè stato uno dei protagonisti più amati di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip 6. L’ex gieffino ha scelto di voler abbandonare definitivamente il reality show di Canale 5 poco prima di Natale. Dentro e fuori la Casa è riuscito a lasciare il segno in milioni e milioni di telespettatori. Il buoninfatti è stato una buona guida per diversi gieffino, da Manuel Bortuzzo a Gianmaria Antinolfi, passando per Manila Nazzaro, Lulù e Miriana. Nel corso della quarantaquattresima puntata andata in onda ieri sera,ha affrontato un ...

