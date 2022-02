Aldo Busi, le opere letterarie e la tv (Di venerdì 25 febbraio 2022) Dieci anni fa ci lasciava Aldo Busi, scrittore, opinionista tv e traduttore bresciano. Noto per la sua vena provocatoria, si è fatto spazio nel mondo della televisione degli anni Novanta, toccando i vertici più alti della cultura, e quelli più discutibili dei programmi commerciali. Ripercorriamo insieme le tappe salienti della sua carriera. opere letterarie di Aldo Busi La carriera letteraria di Aldo Busi inizia con una delle sue più importanti opere, Seminario sulla gioventù, del 1984, accolta bene dal pubblico, meno bene dalla critica. L’opera ha una gestazione di vent’anni e finalmente viene pubblicata da Adelphi. Inoltre, ha il merito di vincere anche il Premio Mondello “Opera Prima“. Romanzo di formazione e di viaggio, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 25 febbraio 2022) Dieci anni fa ci lasciava, scrittore, opinionista tv e traduttore bresciano. Noto per la sua vena provocatoria, si è fatto spazio nel mondo della televisione degli anni Novanta, toccando i vertici più alti della cultura, e quelli più discutibili dei programmi commerciali. Ripercorriamo insieme le tappe salienti della sua carriera.diLa carriera letteraria diinizia con una delle sue più importanti, Seminario sulla gioventù, del 1984, accolta bene dal pubblico, meno bene dalla critica. L’opera ha una gestazione di vent’anni e finalmente viene pubblicata da Adelphi. Inoltre, ha il merito di vincere anche il Premio Mondello “Opera Prima“. Romanzo di formazione e di viaggio, ...

tittiscotti : „Fra due di cui uno ti dà la soluzione dei tuoi problemi e l'altro un calcio in culo e ti dice di arrangiarti, pref… - tittiscotti : „L'unico vero lusso di un perfetto Gentilomo è dire in pubblico ciò che pensa in privato, e viceversa.“ Aldo Busi #botd in 1948 - janapergliamici : Buongiorno... ?? 'Non accontentatevi della felicità, aspirate alla serenità.' - Aldo Busi - #PerleDiPensieri - Stefano82505685 : @TIME IL MUSICISTA-LOGGIONISTA: ALDO BUSI - Stefano82505685 : @BBCWorld IL MUSICISTA-LOGGIONISTA: ALDO BUSI -