Alberto Matano vorrebbe sposarsi, solo adesso parla della sua vita sentimentale (Di venerdì 25 febbraio 2022) Era questo il momento giusto per parlare della sua vita privata, della sua vita sentimentale e Alberto Matano non lo fa per soddisfare i curiosi ma perché era l’intervista giusta al momento giusto. E’ sul Corriere che Alberto Matano si racconta passando alla famiglia alla rubrica del telefono. Ha sempre protetto la sua vita privata, ha sempre pensato che non dovesse essere oggetto di attenzioni morbose. E’ sempre stato determinato su questo come su tanto altro della sua vita ma oggi sente di potersi confidare, perché qualcosa è cambiato, perché “Davanti alla difesa di diritti fondamentali non posso tirarmi indietro”. Il conduttore si riferisce alla confessione fatta ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 25 febbraio 2022) Era questo il momento giusto perresuaprivata,suanon lo fa per soddisfare i curiosi ma perché era l’intervista giusta al momento giusto. E’ sul Corriere chesi racconta passando alla famiglia alla rubrica del telefono. Ha sempre protetto la suaprivata, ha sempre pensato che non dovesse essere oggetto di attenzioni morbose. E’ sempre stato determinato su questo come su tanto altrosuama oggi sente di potersi confidare, perché qualcosa è cambiato, perché “Davanti alla difesa di diritti fondamentali non posso tirarmi indietro”. Il conduttore si riferisce alla confessione fatta ...

