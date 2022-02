Al Parco del Vesuvio la Carta europea per il turismo sostenibile. L’ente: Favorirà il rilancio dell’area (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il 28 gennaio 2022, Michael Hošek, presidente di Europarc Federation, ha comunicato alL’ente Parco Nazionale del Vesuvio l’attribuzione dell’ambito riconoscimento “Award of european Charter for Sustainable Tourism in Protected Areas”, la Carta europea per il turismo sostenibile (Cets) nelle Aree protette – per il quinquennio 2021-2025.“La Cets – si legge in una nota delL’ente Parco – rappresenta il punto di arrivo di un processo partecipato, promosso dalL’ente Parco Nazionale del Vesuvio, che ha coinvolto numerosi operatori del turismo del territorio, rappresentati in forma aggregata, che si sono di volta in volta confrontati in un Forum per mettere ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il 28 gennaio 2022, Michael Hošek, presidente di Europarc Federation, ha comunicato alNazionale dell’attribuzione dell’ambito riconoscimento “Award ofn Charter for Sustainable Tourism in Protected Areas”, laper il(Cets) nelle Aree protette – per il quinquennio 2021-2025.“La Cets – si legge in una nota del– rappresenta il punto di arrivo di un processo partecipato, promosso dalNazionale del, che ha coinvolto numerosi operatori deldel territorio, rappresentati in forma aggregata, che si sono di volta in volta confrontati in un Forum per mettere ...

