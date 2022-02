Al cinema Il Legionario | un film sul sentimento di appartenenza recensione

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Parte subito con una sassaiola, spintoni e inquadrature a mezzobusto che ritraggono gli scontri, ilin proiezione nelle sale italiane in questi giorni, Il. Si sente la fatica fisica degli agenti della polizia che scudi alla mano respingono i manifestanti. Un uomo non respira, si toglie imprudentemente il casco, gli altri gli fanno scudo, poi la carica e la folla, che per la verità sullo schermo è composta da poche persone, si disperde. Capiamo subito che il protagonista di questa storia è Daniel (Germano Gentile) agente della celere, italiano di seconda generazione che ha lottato per farsi accettare e riconoscere come un membro di quella che Aquila (Marco Falaguasta) a capo del reparto definisce l’unica famiglia che conta. La stessa che continua a soprannominarlo in maniera razzista “Ciobar”, ma non l’unica con cui il ...