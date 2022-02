Aguero e la malattia al cuore: “Voglio sapere se è stato il vaccino” (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il fuoriclasse di fama internazionale Sergio Aguero dopo l’aritmia palesatasi lo scorso 30 ottobre durante la partita Barcellona-Alaves che lo costrinse successivamente al ritiro dal calcio, oggi chiede verità sulle cause del suo malore ed ipotizza una correlazione con il Covid-19 o il vaccino. A breve distanza dall’accaduto, il suo cardiologo Roberto Peidro escluse qualsiasi nesso con il Covid-19 o la somministrazione del vaccino dichiarando a Tn.com: “Non ha nulla a che fare con il coronavirus o la vaccinazione”. Già in giovanissima età infatti l’attaccante ha accusato un’anomalia cardiaca: “Lo conosco da molto giovane e infatti l’ho curato alla Fondazione Favaloro quando all’età di 16 anni ha avuto un’aritmia. Fortunatamente dopo non ha avuto grossi contrattempi”. Il medico di fiducia di Aguerò precisò anche i dettagli del lavoro di ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il fuoriclasse di fama internazionale Sergiodopo l’aritmia palesatasi lo scorso 30 ottobre durante la partita Barcellona-Alaves che lo costrinse successivamente al ritiro dal calcio, oggi chiede verità sulle cause del suo malore ed ipotizza una correlazione con il Covid-19 o il. A breve distanza dall’accaduto, il suo cardiologo Roberto Peidro escluse qualsiasi nesso con il Covid-19 o la somministrazione deldichiarando a Tn.com: “Non ha nulla a che fare con il coronavirus o la vaccinazione”. Già in giovanissima età infatti l’attaccante ha accusato un’anomalia cardiaca: “Lo conosco da molto giovane e infatti l’ho curato alla Fondazione Favaloro quando all’età di 16 anni ha avuto un’aritmia. Fortunatamente dopo non ha avuto grossi contrattempi”. Il medico di fiducia di Aguerò precisò anche i dettagli del lavoro di ...

Advertising

DriverMattia198 : RT @NicolaPorro: Dopo l'addio al calcio, l'asso argentino non si dà pace sull’aritmia e s'interroga sul vaccino... ?? - Max_Tacconi : RT @NicolaPorro: Dopo l'addio al calcio, l'asso argentino non si dà pace sull’aritmia e s'interroga sul vaccino... ?? - NicolaPorro : Dopo l'addio al calcio, l'asso argentino non si dà pace sull’aritmia e s'interroga sul vaccino... ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Aguero malattia Steaua Bucarest, il presidente non farà più giocare calciatori vaccinati. Il governo: Follia Calcio Sergio Aguero: "Non sono più in grado di giocare a calcio, rimango senza fiato, temo sia ... al contrario, aiuta a prevenire i sintomi del 'Long Covid' e le conseguenze più gravi della malattia, ...

In Salute in movimento. Aritmie e sport: quando l'esercizio richiede cautela Il caso più recente tra gli atleti noti al grande pubblico è quello di Sergio Aguero , l'attaccante del Barcellona costretto al ritiro a causa di aritmia cardiaca incompatibile ...dipende dalla malattia ...

“Andrò ai Mondiali”: Argentina, l’annuncio di Aguero spiazza tutti SerieANews Aguero e la malattia al cuore: “Voglio sapere se è stato il vaccino” Il fuoriclasse di fama internazionale Sergio Aguero dopo l’aritmia palesatasi lo scorso 30 ottobre durante la partita Barcellona-Alaves che lo costrinse successivamente al ritiro dal calcio, oggi chie ...

Calcio Sergio: "Non sono più in grado di giocare a calcio, rimango senza fiato, temo sia ... al contrario, aiuta a prevenire i sintomi del 'Long Covid' e le conseguenze più gravi della, ...Il caso più recente tra gli atleti noti al grande pubblico è quello di Sergio, l'attaccante del Barcellona costretto al ritiro a causa di aritmia cardiaca incompatibile ...dipende dalla...Il fuoriclasse di fama internazionale Sergio Aguero dopo l’aritmia palesatasi lo scorso 30 ottobre durante la partita Barcellona-Alaves che lo costrinse successivamente al ritiro dal calcio, oggi chie ...