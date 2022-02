Aggiornamento GaE: a breve il decreto, domande dal 7 al 21 marzo. Anief chiede al Ministero slittamento di almeno 15 giorni (Di venerdì 25 febbraio 2022) Dopo la bocciatura dell’emendamento relativo alla proroga delle GPS, in sede di votazione in Commissione Bilancio per l’approvazione del decreto Milleproroghe, il MI ha già comunicato di essere a lavoro perché, giunti a questo, le GPS si dovranno obbligatoriamente aggiornare ed entro l’inizio dell’estate. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 25 febbraio 2022) Dopo la bocciatura dell’emendamento relativo alla proroga delle GPS, in sede di votazione in Commissione Bilancio per l’approvazione delMilleproroghe, il MI ha già comunicato di essere a lavoro perché, giunti a questo, le GPS si dovranno obbligatoriamente aggiornare ed entro l’inizio dell’estate. L'articolo .

