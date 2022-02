“Addio | grandissima” Lutto per cinema e televisione | l’attrice si è spenta

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Il mondo aveva letteralmente perso la testa per lei, dopo averla ammirata nella pellicola cult targata Robert Altman, Mash. Un film indimenticabile uscito alnel lontano 1970, dove Sally Kellerman interpretava l’inimitabile infermiera Bollore (hot lips nella versione originale). L’iconica attrice, purtroppo, se n’è andata. Proprio per quella memorabile interpretazione, Sally Kellerman fu nominata agli Oscar come miglior attrice non protagonista. Una grande esperienza che è stata seguita da tanti altri lungometraggi. Ma la vera fama è arrivata grazie a quella storica commedia narrante uno spaccato della guerra in Corea. Tutti la piangono. Sally Kellerman,morta a 84 anni Sally Kellerman era nata a Long Beach (California, Stati Uniti) nel giugno 1937 ed è tristemente scomparsa all’età di 84 anni, lo scorso 24 febbraio, a ...

