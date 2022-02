Accademia in campo domani contro il Molinari Napoli (Di venerdì 25 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Prima trasferta dell’anno per l’Accademia. domani pomeriggio infatti la formazione giallorossa sarà impegnata al Palavesuvio di Ponticelli (NA) contro il Molinari Napoli, gara valevole per la diciottesima giornata del campionato nazionale di serie B2. Dopo la vittoria di sette giorni fa contro Pozzuoli, a distanza di due mesi esatti dall’ultima gara disputata, l’Accademia vuole dare continuità al suo cammino in campionato anche in trasferta dove finora, tra l’altro, è rimasta sempre imbattuta. La buona prestazione al ritorno in campo dopo il lungo periodo di stop è sicuramente un bel segnale in vista di questa seconda parte di stagione dove ogni gara diventa sempre più importante ai fini dell’obiettivo finale. ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 25 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Prima trasferta dell’anno per l’pomeriggio infatti la formazione giallorossa sarà impegnata al Palavesuvio di Ponticelli (NA)il, gara valevole per la diciottesima giornata del campionato nazionale di serie B2. Dopo la vittoria di sette giorni faPozzuoli, a distanza di due mesi esatti dall’ultima gara disputata, l’vuole dare continuità al suo cammino in campionato anche in trasferta dove finora, tra l’altro, è rimasta sempre imbattuta. La buona prestazione al ritorno indopo il lungo periodo di stop è sicuramente un bel segnale in vista di questa seconda parte di stagione dove ogni gara diventa sempre più importante ai fini dell’obiettivo finale. ...

Accademia in campo domani contro il Molinari Napoli

