Zelensky | “La Russia rappresenta il male | non cederemo la nostra libertà | qualsiasi cosa pensi Mosca Invito tutti a donare il sangue”

"La Russia ci ha attaccato in maniera cinica proprio come fece la Germania nazista durante la Seconda guerra mondiale. Il futuro di tutto il popolo dell'Ucraina dipende da ognuno dei suoi cittadini. Daremo armi a chiunque voglia difendere il Paese. Siate pronti a sostenere l'Ucraina nelle piazze delle nostre città. 'Ogni volontario potrà avere le armi, tutti coloro che hanno esperienza nei combattimenti devono recarsi nei centri corrispondenti. Il ministero degli Interni richiama i veterani per difendere il Paese''. Eccolo il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky, nel suo discorso alla nazione, dopo l'attacco portato dai russi questa notte.

