Advertising

Agenzia_Ansa : La Russia ha attaccato le infrastrutture militari ucraine. Lo afferma il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. L'U… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Zelensky proclama la legge marziale: 'La Russia ha attaccato le nostre infrastrutture militari'. Il presi… - ilpost : Il presidente ucraino Zelensky ha tenuto un altro breve discorso televisivo in cui ha annunciato che l'Ucraina ha i… - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'UCRAINA | Zelensky proclama la legge marziale: 'La Russia ha attaccato le nostre infrastrutture milit… - sportli26181512 : #Governance #Notizie Zelensky: «La Russia ci ha attaccato come la Germania nazista»: Dopo il discorso rivolto quest… -

Ultime Notizie dalla rete : Zelensky Russia

... M ario Draghi, ha condannato l'attacco "ingiustificato e ingiustificabile" dellacontro l'... Il presidente ucrainoha imposto la legge marziale: "Siamo forti, pronti a tutto. Vinceremo".11.10 - L'Ucraina sospende ufficialmente le relazioni diplomatiche con la. Il presidenteha dato ordine di fornire un'arma a qualunque cittadino ucraino lo richieda. Ha infine chiesto ...I russi hanno portato al confine tutto quello che hanno ... per resistere e combattere occorre che ci siano autorità la cui determinazione ed esempio siano ben visibili. Per Zelensky è un test ...Inoltre, Putin ha affermato che la Russia non può permettere a Kiev di ottenere armi ... interamente sul regime al potere dell’Ucraina”, guidato da Volodymyr Zelensky, “amico” dell’occidente. Nel suo ...