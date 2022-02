Zakia Seddiki | chi è la moglie di Luca Attanasio | oggi | origini | religione | biografia | figli | età | Facebook e Instagram

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 conè un altro giorno. Tra gli ospiti didi Serena Bortone anche, ladell’ambasciatore italianoucciso in un agguato un anno fa., chi è ladi: età,. E’ lei ladell’ambasciatore, ucciso con un agguato nella Repubblica Democratica del Congo. I due si sono conosciuti a Casablanca, in Marocco, doveera stato console e si sono innamorati. Insieme condividevano la passione per ...

Advertising

Unomattina : Il ricordo di Luca Attanasio a #Unomattina con Ettore Francesco Sequi, ambasciatore, segretario gen. Ministero degl… - Corriere : Un anno senza Luca Attanasio ucciso in Congo. La moglie: «Alle nostre figlie parlo sempre di lui» - altrogiornorai1 : Il ricordo di Luca Attanasio insieme alla moglie Zakia Seddiki nella puntata odierna di #OggièUnAltroGiorno (?14.00… - MinisteroEstri : RT @Unomattina: Il ricordo di Luca Attanasio a #Unomattina con Ettore Francesco Sequi, ambasciatore, segretario gen. Ministero degli affari… - VanityFairIt : C'erano ancora tanti progetti che stavano portando avanti insieme... ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Zakia Seddiki

A un anno dalla sua scomparsa, vittima di un attentato in Congo, viene presentata la Fondazione Mama Sofia , presieduta daAttanasio e che annovera tra i fondatori il Segretario ..., però, non è mai stata intimorita da quest'aspetto, " La cosa importante per noi era stare insieme e fare tutto insieme . Era una nostra necessità, ma anche ciò che dava la carica a entrambi. ...Chi è Zakia Seddiki? Lei e Attanasio si erano sposati nel 2015 e coinvidevano assieme la passione per la diplomazia e per i progetti di aiuto umanitario. La coppia ha avuto tre figlie.Zakia Seddiki è la moglie dell’ambasciatore Luca Attanasio, ucciso il 22 febbraio 2021 insieme al carabiniere della scorta Vittorio Iacovacci e all’autista Mustafà Milambo, nel corso di un agguato ...