Xavi in conferenza: "Napoli da Champions ma abbiamo dominato"

L'allenatore del Barcellona Xavi ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Napoli. Queste le sue parole: "Gol dopo 23 tocchi? Siamo sulla buona strada anche sul livello del gioco, cerchiamo di sviluppare il possesso palla imponendo questo modello di gioco, sullo stile dei grandi del passato. I giocatori meritano questa soddisfazione così come i tifosi. Sono contento che abbiamo raggiunto gli ottavi ma non abbiamo ancora fatto nulla. Napoli? Era l'avversario peggiore che potessimo incontrare. abbiamo fiducia ma dobbiamo lavorare con umiltà. abbiamo dominato per 90? e, da quando sono in panchina, io è la prima volta che succede. abbiamo vinto contro un ottimo rivale, che sta lottando per lo ...

