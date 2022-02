WWE: Per i bookmakers Brock Lesnar favorito su Roman Reigns per la vittoria a WrestleMania 38 (Di giovedì 24 febbraio 2022) Dopo molte vicissitudini, colpi di scena e tradimenti da parte di Paul Heyman ora abbiamo la certezza che il “Tribal Chief” Roman Reigns e Brock Lesnar si affronteranno a WrestleMania 38. “The Beast” si è guadagnato il match vincendo la Royal Rumble e nel frattempo a riconquistato il WWE Title ad Elimination Chamber. Ecco, dunque, che sia lo Universal Title che il WWE Title saranno in palio nel main event dello “Showcase Of Immortals”. Chi vince si prende tutto. Brock Lesnar favorito Il noto operatore di scommesse BetOnline ha rivelato le quote relative al match tra Brock Lesnar e Roman Reigns che andrà in scena a WrestleMania 38. Le quote vedono “The ... Leggi su zonawrestling (Di giovedì 24 febbraio 2022) Dopo molte vicissitudini, colpi di scena e tradimenti da parte di Paul Heyman ora abbiamo la certezza che il “Tribal Chief”si affronteranno a38. “The Beast” si è guadagnato il match vincendo la Royal Rumble e nel frattempo a riconquistato il WWE Title ad Elimination Chamber. Ecco, dunque, che sia lo Universal Title che il WWE Title saranno in palio nel main event dello “Showcase Of Immortals”. Chi vince si prende tutto.Il noto operatore di scommesse BetOnline ha rivelato le quote relative al match trache andrà in scena a38. Le quote vedono “The ...

