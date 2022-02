WTA Guadalajara 2022, Lucia Bronzetti si ferma agli ottavi di finale: l’azzurra sconfitta da Marie Bouzková (Di giovedì 24 febbraio 2022) E’ terminata agli ottavi di finale l’avventura di Lucia Bronzetti nel torneo di Guadalajara. Sul cemento messicano l’azzurra (n.112 del mondo) è stata sconfitta dalla ceca Marie Bouzková (n.96 WTA) per 7-6 (2) 6-2. Un match che si è deciso nel primo parziale, dal momento che l’esito del tie-break si è rivelato determinante sul piano psicologico rispetto all’andamento della seconda frazione. Nel primo set, dopo una fase di studio, è Bouzková a forzare i tempi e a trovare la giusta incisività in risposta. La ceca va avanti di un break nel sesto game, ma è costretta a subire la reazione della romagnola (contro-break immediato). Si soffre e si lotta in campo e Bronzetti annulla nell’ottavo ... Leggi su oasport (Di giovedì 24 febbraio 2022) E’ terminatadil’avventura dinel torneo di. Sul cemento messicano(n.112 del mondo) è statadalla ceca(n.96 WTA) per 7-6 (2) 6-2. Un match che si è deciso nel primo parziale, dal momento che l’esito del tie-break si è rivelato determinante sul piano psicologico rispetto all’andamento della seconda frazione. Nel primo set, dopo una fase di studio, èa forzare i tempi e a trovare la giusta incisività in risposta. La ceca va avanti di un break nel sesto game, ma è costretta a subire la reazione della romagnola (contro-break immediato). Si soffre e si lotta in campo eannulla nell’ottavo ...

