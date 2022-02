Wall Street cambia rotta dopo annunci sanzioni, DJ chiude a +0,28% (Di giovedì 24 febbraio 2022) Alla fine è stato quasi un rally a Wall Street. Gli annunci del presidente Usa Joe Biden, su quelle che concretamente saranno le nuove sanzioni anti russe per l'invasione dell'Ucraina, sono state ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 24 febbraio 2022) Alla fine è stato quasi un rally a. Glidel presidente Usa Joe Biden, su quelle che concretamente saranno le nuoveanti russe per l'invasione dell'Ucraina, sono state ...

Advertising

Daniele_Manca : Guerra in Ucraina: crolla il rublo, petrolio sopra i 100 dollari. Gli effetti su grano, alluminio e Borse (con i fu… - Agenzia_Ansa : I future sui listini di Wall Street in forte calo con l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Gli indici pe… - sole24ore : ??La guerra scuote le Borse europee (-5%), corrono gas, petrolio e oro. Mosca crolla del 30% ??Fuga verso i beni rif… - raininginmysea : @DavydeRosa Inspiegabili sono per me oro e petrolio. Qui, è bastato il sospetto che la FED non ridurrà i tassi. Alt… - marcoz984 : Paradossi (apparenti) dei mercati. Wall Street ha appena chiuso in positivo. Il Nasdaq a ben +3,34%. (Ma dai massi… -