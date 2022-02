"Vorrei farmi un pisellone". Valeria Marini, scandalo a luci rosse: il siluro di "Striscia" | Guarda (Di giovedì 24 febbraio 2022) Sotto a chi tocca. E in questo caso tocca a Valeria Marini: è lei a finire nel mirino di Striscia la Notizia, il tg satirico di Canale 5 ora condotto da Ezio Greggio e Silvia Toffanin, nella famigerata rubrica "Fatti e Rifatti", quella tutta dedicata a ritocchi e ritocchini estetici a cui si sottopongono i vip. E il servizio inizia come sempre con una lunga carrellata tra gaffe e peculiari momenti televisivi che hanno la Valeriona nazionale per protagonista: "Valeria Marini per la seconda volta consecutiva concorrente del Gf Vip: per lei si sono spalancate tutte le porte, tranne quella del bagno", ricorda Ezio Greggio per poi mostrare le immagini della Marini che, appunto, non riesce ad accedere alla toilette. "Non è stato l'unico reality a cui ha partecipato - riprende Greggio ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 24 febbraio 2022) Sotto a chi tocca. E in questo caso tocca a: è lei a finire nel mirino dila Notizia, il tg satirico di Canale 5 ora condotto da Ezio Greggio e Silvia Toffanin, nella famigerata rubrica "Fatti e Rifatti", quella tutta dedicata a ritocchi e ritocchini estetici a cui si sottopongono i vip. E il servizio inizia come sempre con una lunga carrellata tra gaffe e peculiari momenti televisivi che hanno la Valeriona nazionale per protagonista: "per la seconda volta consecutiva concorrente del Gf Vip: per lei si sono spalancate tutte le porte, tranne quella del bagno", ricorda Ezio Greggio per poi mostrare le immagini dellache, appunto, non riesce ad accedere alla toilette. "Non è stato l'unico reality a cui ha partecipato - riprende Greggio ...

