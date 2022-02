Volley, Paola Egonu dirompente: 39 punti da urlo, tutte le prestazioni da record. Domina gli storici di Serie A1 (Di giovedì 24 febbraio 2022) Paola Egonu ha messo a segno 39 punti nella partita vinta ieri sera dalla sua Conegliano contro Vallefoglia al tie-break. La prestazione dell’opposto è risultata determinante per il successo delle Pantere, rimontate da 2-1 e costrette a giocare il parziale decisivo per avere la meglio sulla formazione marchigiane. La Campionesse d’Italia hanno lasciato un punto per strada e ora si trovano a quattro lunghezze di distacco dalla capolista Monza, anche se va ricordato che la corazzata veneta ha disputato due partite in meno delle brianzole (tra l’altro le due squadre si affronteranno anche nei quarti di finale della Champions League). Ennesima prestazione straripante di Paola Egonu, che inserisce nuovamente il proprio nome nel tabellino delle migliori marcatrici di tutti i tempi della ... Leggi su oasport (Di giovedì 24 febbraio 2022)ha messo a segno 39nella partita vinta ieri sera dalla sua Conegliano contro Vallefoglia al tie-break. La prestazione dell’opposto è risultata determinante per il successo delle Pantere, rimontate da 2-1 e costrette a giocare il parziale decisivo per avere la meglio sulla formazione marchigiane. La Campionesse d’Italia hanno lasciato un punto per strada e ora si trovano a quattro lunghezze di distacco dalla capolista Monza, anche se va ricordato che la corazzata veneta ha disputato due partite in meno delle brianzole (tra l’altro le due squadre si affronteranno anche nei quarti di finale della Champions League). Ennesima prestazione straripante di, che inserisce nuovamente il proprio nome nel tabellino delle migliori marcatrici di tutti i tempi della ...

Advertising

er_volley : ???? Italya Ligi Imoco Volley Conegliano 3 - 1 Bosca S.Bernardo Cuneo (25-23) (25-16) (23-25) (25-23) ?? Paola Egonu… - andreastoolbox : “Italia’s Got Talent', Paola Egonu sul palco e come quinto giudice del talent Sky l Sky Sport - SkySport : Paola Egonu sul palco di Italia's Got Talent. E Matano realizza il suo sogno in 'bagher' #SkySport #Egonu… - sportli26181512 : Paola Egonu sul palco di Italia's Got Talent. E Matano realizza il suo sogno in 'bagher': Con un numero ad alto con… - simonabastiani : Paola Egonu ospite di Italia's Got Talent. Per la nostra stella del volley si prospetta un futuro in tv? #IGOT7… -