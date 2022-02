Volley femminile, Scandicci ruggisce in Challenge Cup: batte l’Aydin al tie-break e avvicina la finale. Antropova stellare (Di giovedì 24 febbraio 2022) Scandicci ha sconfitto l’Aydin BBSK nella semifinale d’andata della Challenge Cup di Volley femminile, la terza competizione europea per importanza. Le toscane si sono imposte per 3-2 (25-21; 23-25; 22-25; 25-18; 15-10) dopo oltre due ore di autentica battaglia, riuscendo a espugnare la fornace del Mimar Sinan Sport Hall al termine di un confronto molto acceso ed equilibrato. Le ragazze di coach Massimo Barbolini si sono trovate sotto per 1-2, poi hanno inscenato una bella rimonta e sono riuscite a trionfare al cardiopalma. Scandicci, seconda forza della Serie A1, ha faticato più del previsto contro il sestetto guidato da Alper Hamurcu, soffrendo il fattore campo e la verve delle padrone di casa. La maggiore caratura tecnica della rosa-blù è emersa nel momento più ... Leggi su oasport (Di giovedì 24 febbraio 2022)ha sconfittoBBSK nella semid’andata dellaCup di, la terza competizione europea per importanza. Le toscane si sono imposte per 3-2 (25-21; 23-25; 22-25; 25-18; 15-10) dopo oltre due ore di autentica battaglia, riuscendo a espugnare la fornace del Mimar Sinan Sport Hall al termine di un confronto molto acceso ed equilibrato. Le ragazze di coach Massimo Barbolini si sono trovate sotto per 1-2, poi hanno inscenato una bella rimonta e sono riuscite a trionfare al cardiopalma., seconda forza della Serie A1, ha faticato più del previsto contro il sestetto guidato da Alper Hamurcu, soffrendo il fattore campo e la verve delle padrone di casa. La maggiore caratura tecnica della rosa-blù è emersa nel momento più ...

