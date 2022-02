Volley, CEV Cup: Monza cede nell’andata della semifinale con Kazan. Settimana prossima il ritorno in Russia (Di giovedì 24 febbraio 2022) nell’andata di semifinale di CEV Cup, il Vero Volley Monza è costretto a cedere per 1-3 (14-25; 20-25; 25-19; 19-25) contro uno Zenit Kazan che si conferma superiore nelle individualità. La squadra di Massimo Eccheli dovrà provare a giocarsi il tutto per tutto nel ritorno, in programma mercoledì prossimo, in una trasferta in Russia che si prospetta particolarmente difficile non solo a livello sportivo. Si rimane in attesa di eventuali comunicazioni da parte della CEV in merito. Il primo parziale è a senso unico, i russi iniziano la fuga sin dai primi punti e non si guardano più indietro. Monza non riesce ad essere efficace in attacco, le mani a muro dello Zenit si fanno sentire, Artem Volvich fa valere i suoi 213 cm, ... Leggi su oasport (Di giovedì 24 febbraio 2022)didi CEV Cup, il Veroè costretto are per 1-3 (14-25; 20-25; 25-19; 19-25) contro uno Zenitche si conferma superiore nelle individualità. La squadra di Massimo Eccheli dovrà provare a giocarsi il tutto per tutto nel, in programma mercoledì prossimo, in una trasferta inche si prospetta particolarmente difficile non solo a livello sportivo. Si rimane in attesa di eventuali comunicazioni da parteCEV in merito. Il primo parziale è a senso unico, i russi iniziano la fuga sin dai primi punti e non si guardano più indietro.non riesce ad essere efficace in attacco, le mani a muro dello Zenit si fanno sentire, Artem Volvich fa valere i suoi 213 cm, ...

