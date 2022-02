Vodafone vuole fare durare più a lungo i vostri smartphone con questi servizi (Di giovedì 24 febbraio 2022) Vodafone ha reso noto di avere stretto una partnership con Recommerce e di avere in programma varie di iniziative per il mercato dell'usato L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di giovedì 24 febbraio 2022)ha reso noto di avere stretto una partnership con Recommerce e di avere in programma varie di iniziative per il mercato dell'usato L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

TuttoAndroid : Vodafone vuole fare durare più a lungo i vostri smartphone con questi servizi - infoitscienza : Iliad non solo fibra adesso vuole acquisire Vodafone - Iamentale : Dal 14 febbraio 2020 la vodafone mi ha inviato BEN 50 MESSAGGI “torna in vodafone!”, più di un messaggio al mese. N… - tecnoandroidit : Vodafone Special: le offerte per i rientri arrivano a 100 GB con 7 euro - Come è accaduto già lo scorso mese, anch… - infoitscienza : Iliad non solo fibra adesso vuole acquisire Vodafone -