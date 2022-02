Vittorio Matteucci | chi è | età | carriera | canzoni | spettacoli | teatro | vita privata

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche, ma conosciamolo meglio! Giò Di Tonno,, Graziano Galatone ospiti di @serenabortone nella puntata odierna di #OggièUnAltroGiorno (14.00 @RaiUno @RaiPlay )#24febbraio #NotreDame #ndp pic.twitter.com/g9lI8T2AUI — oggieunaltrogiorno (@altrogiornorai1) February 24, 2022: chi è, età,è nato a Livorno il 27 maggio del 1963 ed è un noto cantante e attore. A 3 anni ha iniziato ad amare la musica, a 8 anni si è trasferito a Padova dove ha cominciato a ...

... altri ancora in dubbio) sono stati Serena Arrighi , Simone Caffaz , Margherita Dogliani , Andrea Vannucci , Angelo Zubbani , AlessandroBriganti . Quanto all'esito, dopo 5 anni ...In occasione del tour di celebrazione del ventennale, Lola Ponce tornerà in scena nei panni di Esmeralda; insieme a lei ci saranno Giò Di Tonno - Quasimodo,- Frollo, Leonardo Di ...Vittorio Matteucci è nato a Livorno il 27 maggio del 1963 ed è un noto cantante e attore. A 3 anni ha iniziato ad amare la musica, a 8 anni si è trasferito a Padova dove ha cominciato a cantare con il ...Giò Di Tonno con Vittorio Matteucci e Graziano Galatone sono ospiti di Oggi è un altro giorno, la trasmissione del pomeriggio di Rai1 condotta da Serena Bortone, e parleranno di quello che è lo ...