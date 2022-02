Vittoria | armi e droga in casa | arrestata coppia FOTO

(Di giovedì 24 febbraio 2022)inuna. Nel corso dello scorso fine settimana, i militari del Comando Provinciale di Ragusa, hanno effettuato una perquisizione all’interno di una abitazione di unadi vittoriesi avendo avuto conoscenza di una attività di spaccio di stupefacente che si consumava in quel contesto urbano. A seguito dell’attività di polizia i Carabinieri, intervenuti con i colleghi del Nucleo Cinofili di Nicolosi (CT) e dello “Squadrone Eliportato Cacciatori di Sicilia” di stanza a Sigonella, hanno rinvenuto, all’interno della residenza perquisita, oltre 40 grammi di Marijuana, alcune dosi di Cocaina ed una serie di strumenti utilizzati per la pesatura ed il confezionamento dello stupefacente in dosi oltre ...

Quotidiano di Ragusa

Nel corso dello scorso fine settimana, i militari del Comando Provinciale di Ragusa, hanno effettuato una perquisizione all'interno di una abitazione di una coppia di vittoriesi avendo avuto conoscenza di una attività di spaccio di stupefacente che si consumava in quel contesto urbano. Proseguono con incisività i servizi di prossimità posti in essere dai Carabinieri di Ragusa, finalizzati alla prevenzione dei reati, con particolare riguardo ai reati inerenti al fenomeno dello spacci ...