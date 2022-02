Vitesse-Rapid Vienna, Conference League: probabili formazioni e diretta tv (Di giovedì 24 febbraio 2022) Torna la Conference League e lo fa con le gare di ritorno dei playoff, valide per l’accesso agli ottavi di finale della competizione. Tra queste spicca Vitesse-Rapid Vienna, con le due formazioni pronte a darsi battaglia dopo aver lasciato ancora tutto in sospeso nella gara d’andata. In Austria, infatti, i padroni di casa si sono imposti col punteggio di 2-1. Le reti di Druijf e Grull dopo un solo quarto d’ora di gioco sembravano aver messo in discesa il match, per gli uomini di Feldhofer, ma la caparbietà dei ragazzi di Letsch ha permesso loro di riaprire il discorso e giocarsi tutte le proprie chances al Gelredome. Un match, quello dell’andata, che in realtà ha lasciato l’amaro in bocca ai gialloneri che, dopo l’espulsione di Stojkovic nei padroni di casa, hanno ripetutamente avuto ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 24 febbraio 2022) Torna lae lo fa con le gare di ritorno dei playoff, valide per l’accesso agli ottavi di finale della competizione. Tra queste spicca, con le duepronte a darsi battaglia dopo aver lasciato ancora tutto in sospeso nella gara d’andata. In Austria, infatti, i padroni di casa si sono imposti col punteggio di 2-1. Le reti di Druijf e Grull dopo un solo quarto d’ora di gioco sembravano aver messo in discesa il match, per gli uomini di Feldhofer, ma la caparbietà dei ragazzi di Letsch ha permesso loro di riaprire il discorso e giocarsi tutte le proprie chances al Gelredome. Un match, quello dell’andata, che in realtà ha lasciato l’amaro in bocca ai gialloneri che, dopo l’espulsione di Stojkovic nei padroni di casa, hanno ripetutamente avuto ...

Advertising

olu_mike5 : Barca vs Napoli ---- 2x corner Prague vs fernabache --- Ov7.5 corner Partizan vs Sparta ---- Ov7.5 corner Vitesse v… - infobetting : Vitesse-Rapid Vienna (Conference League, giovedì 24 febbraio ore 21): - Winflix1 : Pronostic Vitesse - Rapid Vienna | 24/02/2022 UEFA Europa Conference League - SimoneFalc01 : Rapid e Slavia devono difendere il gol di vantaggio che hanno contro Vitesse e Fenerbahce settimana prossima - palpitesfutbol : GOOL DO(A) Vitesse! Rapid Viena [2] x [1] Vitesse UEFA Conference League - 2021/2022 - 2ª Fase - Ida 74 minuto(s) -