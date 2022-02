VIDEO Napoli-Barcellona 2-4 | highlights | gol e sintesi Champions League | un poker pesante stende gli azzurri

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Ildomina la scena al “Maradona” e con un4-2 (dopo l’1-1 dell’andata) liquida la praticae prosegue il suo cammino nella Europa2021-2022. Le reti portano la firma di Jordi Alba, De Jong, Piqué e Aubameyang per i catalani, mentre per i partenopei sono andati a segno Insigne su calcio di rigore e Politano nei minuti conclusivi. GLIDIL’1-0 DI JORDI ALBA JORDI ALBA –0x1 Barcelonapic.twitter.com/d5F3Ewki6v — GOLS DA RODADA (@golsdarodada10) February 24, 2022 IL 2-0 DI DE JONG FRENKIE DE JONG WHAT A GOALAZO pic.twitter.com/Wy65ig4GfK — Hamza (@lapulgafreak) February 24, 2022 Calcio, Europa2022: l’Atalanta domina ad Atene e avanza, la Lazio pareggia ...

Advertising

FCBarcelona : Ciao Napoli ???? - MCriscitiello : Guerriglia a Cagliari post Cagliari Napoli live Sportitalia @tvdellosport - UEFAcom_it : Gol storici del Napoli! Il tuo preferito è _________ ??? - lalumatumbrl : RT @incontournablex: Napoli stasera ?????? #Ucraina #StandWithUkraine #RussiaUkraineConflict - vnczpr : RT @incontournablex: Napoli stasera ?????? #Ucraina #StandWithUkraine #RussiaUkraineConflict -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Napoli

NapoliToday

... come sempre, la visione sarà garantita (ai clienti) in diretta streaming, e dunque ... quando battendo 3 - 2 il Leicester ilha guadagnato l'accesso al playoff in corso. Abbiamo poi le ...Umberto Tessier) DIRETTA/ Barcellona(risultato finale 1 - 1): Ferran Torres risponde a Zielinski DIRETTABARCELLONA STREAMINGTV: COME VEDERE LA PARTITA DI EUROPA LEAGUE La ...Diretta Napoli Barcellona streaming video tv: formazioni, quote e risultato live della partita valida per i play off di Europa League. 1-1 all'andata ...Il Napoli eliminato dall'Europa League. Al 'Maradona' domina il Barcellona: 1-3 nel primo tempo, 2-4 nella ripresa ...