Veretout-Roma: divorzio vicino, irrompe il Torino? (Di giovedì 24 febbraio 2022) E’ rottura tra la Jordan Veretout e la Roma. Con l’arrivo a gennaio di Sergio Oliveira, il centrocampista giallorosso è finito ai margini del progetto tattico di Mourinho, ed è quindi assai probabile la sua partenza a partire dalla prossima estate. Su di lui ci sono da tempo Napoli e Milan, ma negli ultimi giorni si è fatto sotto il Torino. Il Torino pensa a Veretout I granata vorrebbero sostituire degnamente Pobega, e il profilo ideale è ritenuto proprio il giallorosso che, pur avendo il contratto in scadenza nel 2024, spinge per lasciare la Capitale. Il Torino intende approfittarne, ma l’ostacolo principale è rappresentato dall’attuale ingaggio del giocatore che percepisce circa 3 milioni di euro a stagione. Decisamente troppi per le casse del presidente Cairo, motivo per cui ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 24 febbraio 2022) E’ rottura tra la Jordane la. Con l’arrivo a gennaio di Sergio Oliveira, il centrocampista giallorosso è finito ai margini del progetto tattico di Mourinho, ed è quindi assai probabile la sua partenza a partire dalla prossima estate. Su di lui ci sono da tempo Napoli e Milan, ma negli ultimi giorni si è fatto sotto il. Ilpensa aI granata vorrebbero sostituire degnamente Pobega, e il profilo ideale è ritenuto proprio il giallorosso che, pur avendo il contratto in scadenza nel 2024, spinge per lasciare la Capitale. Ilintende approfittarne, ma l’ostacolo principale è rappresentato dall’attuale ingaggio del giocatore che percepisce circa 3 milioni di euro a stagione. Decisamente troppi per le casse del presidente Cairo, motivo per cui ...

Advertising

infoitsport : Roma, resta in stand-by il rinnovo di Veretout: Milan alla finestra - infoitsport : Calciomercato Roma: Veretout costa 25 milioni, due italiane in pole - infoitsport : Ex viola, è rottura tra Veretout e la Roma: ci pensa un club di A - infoitsport : Roma: Veretout si trasferisce a Torino, le cifre - TuttoASRoma24 : ?????? #Mourinho #ASRoma #SerieA #RomaVerona #Roma @TuttoASRoma24 #Calciomercato Torino, occhi su Veretout: ostacolo i… -