Venture capital: in Italia pochi investimenti nelle start-up che tutelano il clima (Di giovedì 24 febbraio 2022) In Italia i Venture capitalist non investono in start up impegnate nella mitigazione del cambiamento climatico e nella riduzione delle emissioni. Secondo un’analisi dell’Osservatorio climate Finance della School of Management del Politecnico di Milano, dal 2015 al 2020 sono state appena 13 le start up di questo tipo – concentrate nelle soluzioni per energie rinnovabili, materiali avanzati e nella mobilità sostenibile – che hanno ricevuto finanziamenti da VC Italiani, su un totale di 1.195 imprese selezionate, per un volume di raccolta pari a 36,8 milioni di euro su 2.458 (la punta minima nel 2020, con appena 400mila euro investiti, la massima nel 2018, con 18,4 milioni). Eppure – evidenzia lo studio – il mercato del ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 24 febbraio 2022) Inist non investono inup impegnate nella mitigazione del cambiamentotico e nella riduzione delle emissioni. Secondo un’analisi dell’Osservatoriote Finance della School of Management del Politecnico di Milano, dal 2015 al 2020 sono state appena 13 leup di questo tipo – concentratesoluzioni per energie rinnovabili, materiali avanzati e nella mobilità sostenibile – che hanno ricevuto finanziamenti da VCni, su un totale di 1.195 imprese selezionate, per un volume di raccolta pari a 36,8 milioni di euro su 2.458 (la punta minima nel 2020, con appena 400mila euro investiti, la massima nel 2018, con 18,4 milioni). Eppure – evidenzia lo studio – il mercato del ...

