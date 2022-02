Valentino Rossi ripartedalla MotoGP | svelato il Mooney VR46 Racing Team

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Quella del 2022 sarà la prima stagione del Motomondiale che non vedrà al via. Dopo 26 stagioni, il Dottore ha deciso di dire basta con le moto per passare alle quattro ruote. Sarà ...

Quella del 2022 sarà la prima stagione del Motomondiale che non vedrà al via. Dopo 26 stagioni, il Dottore ha deciso di dire basta con le moto per passare alle quattro ruote. Sarà infatti impegnato nel campionato Fanatec GT World Challenge Europe , tra le ...Gareggeranno nella prossima stagione di MotoGp e Moto2 . 'Noi di Mooney abbiamo varie cose in comune cone il suo team: siamo molto competitivi, ci piace fare le cose bene e meglio degli altri, in altre parole arrivare primi. Inoltre ci siamo trovati molto bene insieme ae al ...(Teleborsa) - È stato presentato oggi ufficialmente il Mooney VR46 Racing Team che vede Mooney, prima realtà italiana di Proximity Banking & Payments, e VR46, fondata da Valentino ...La leggenda di Tavullia ha svelato oggi il Mooney VR46 Racing Team: "Qui per chiudere un cerchio e aprirne un altro" ...