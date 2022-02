Valentino Rossi MotoGp | ecco Mooney VR46 Presentato il nuovo team

Advertising

SkySportMotoGP : ?? Valentino Rossi continua a correre su Sky Sport ?? Il GTWCE sarà trasmesso sui canali Sky ?? 'Sono molto contento'… - SkySportMotoGP : Buon compleanno Valentino Rossi: cosa ha fatto dal ritiro dalla MotoGP a oggi? FOTO #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP - Theo19K : @Wazza_CN @Sanfra1407 Ma dominato cosa, che nel derby di coppa fece meglio di Hakimi, e nell’ultimo derby ha fatto… - isctsl : RT @SkySportMotoGP: ?? Valentino Rossi continua a correre su Sky Sport ?? Il GTWCE sarà trasmesso sui canali Sky ?? 'Sono molto contento' #Sky… - infoitsport : Valentino Rossi orgoglioso: 'Comincia un'altra storia' -

Ultime Notizie dalla rete : Valentino Rossi

, le foto della presentazione della team Mooney Vr46 Pesaro, 24 febbraio 2022 - Il Mooney VR46 Racing Team sgassa verso la conquista della MotoGp . Presentati il nuovo team di...Come altri (vedasi Aprilia, ma anche Yamaha RNF),e Mooney hanno scelto il paco di un teatro per presentarsi alla stampa, ma arricchendo il tutto con contenuti multimediali, filmati e,...Valentino Rossi ha svelato la nuova livrea del Team VR46 per il Mondiale della MotoGP 2022 che segnerà il debutto della sua squadra nella classe regina del Motomondiale proprio nel primo anno dopo il ...Non solo top-class: nella presentazione di oggi spazio anche alle Kalex con cui Celestino Vietti e Niccolò Antonelli affonteranno il Mondiale di Moto2 (Sky Sport) E’ il giorno della presentazione del ...