Valentina Ferragni illumina la Milano Fashion Week con un look chic (e retrò) (Di giovedì 24 febbraio 2022) L'inflencer ha sfoggiato un top con lavorazione crochet e lunghissime frange avorio abbinato ad un paio di pantaloni bianchi: un look che ci trasporta direttamente verso la primavera 2022. L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di giovedì 24 febbraio 2022) L'inflencer ha sfoggiato un top con lavorazione crochet e lunghissime frange avorio abbinato ad un paio di pantaloni bianchi: unche ci trasporta direttamente verso la primavera 2022. L'articolo proviene da DireDonna.

Advertising

rtl1025 : ????? Con un richiamo sulla prima pagina di ieri, le sorelle Ferragni approdano sul 'New York Times'. Il quotidiano d… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: STRISCIA LA NOTIZIA - Enrico Lucci in missione a Milano Moda Donna, Valentina Ferragni: 'No, non sono gelosa se Chiara… - napolimagazine : STRISCIA LA NOTIZIA - Enrico Lucci in missione a Milano Moda Donna, Valentina Ferragni: 'No, non sono gelosa se Chi… - apetrazzuolo : STRISCIA LA NOTIZIA - Enrico Lucci in missione a Milano Moda Donna, Valentina Ferragni: 'No, non sono gelosa se Chi… - milanmagazine_ : STRISCIA LA NOTIZIA - Enrico Lucci in missione a Milano Moda Donna, Valentina Ferragni: 'No, non sono gelosa se Chi… -