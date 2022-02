Vaccino Pfizer, Ema: “Sì booster a ragazzi over 12” (Di giovedì 24 febbraio 2022) (Adnkronos) – Via libera dell’Agenzia europea del farmaco Ema al booster del Vaccino anti-Covid di Pfizer anche per gli adolescenti a partire dai 12 anni d’età. E’ quanto comunica l’ente regolatorio in una nota, spiegando che il Comitato per i medicinali a uso umano (Chmp) oggi ha raccomandato “che una dose di richiamo del Vaccino Comirnaty* possa essere somministrata, se del caso, agli adolescenti a partire dai 12 anni di età”. Il Vaccino è già autorizzato in Ue come ciclo primario a 2 dosi negli adolescenti (così come negli adulti e nei bambini a partire dai 5 anni di età) e il booster è attualmente autorizzato a partire dai 18 anni d’età. Il parere del Chmp sulla base del quale l’Ema ha raccomandato l’autorizzazione del booster di Comirnaty per gli ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 24 febbraio 2022) (Adnkronos) – Via libera dell’Agenzia europea del farmaco Ema aldelanti-Covid dianche per gli adolescenti a partire dai 12 anni d’età. E’ quanto comunica l’ente regolatorio in una nota, spiegando che il Comitato per i medicinali a uso umano (Chmp) oggi ha raccomandato “che una dose di richiamo delComirnaty* possa essere somministrata, se del caso, agli adolescenti a partire dai 12 anni di età”. Ilè già autorizzato in Ue come ciclo primario a 2 dosi negli adolescenti (così come negli adulti e nei bambini a partire dai 5 anni di età) e ilè attualmente autorizzato a partire dai 18 anni d’età. Il parere del Chmp sulla base del quale l’Ema ha raccomandato l’autorizzazione deldi Comirnaty per gli ...

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Pfizer Vaccino Pfizer, Ema: "Sì booster a ragazzi over 12" Il booster è attualmente autorizzato a partire dai 18 anni d'età Via libera dell'Agenzia europea del farmaco Ema al booster del vaccino anti - Covid di Pfizer anche per gli adolescenti a partire dai 12 anni d'età . E' quanto comunica l'ente regolatorio in una nota, spiegando che il Comitato per i medicinali a uso umano (Chmp) ...

Vaccino Covid, dall'Ema ok alla terza dose di Pfizer per gli over 12 ... nei casi in cui sia ritenuto opportuno, della terza dose del vaccino anti - Covid 'Comirnaty', prodotto e sviluppato da Pfizer e BioNTech, per gli adolescenti dai 12 anni in su. Lo ha reso noto la ...

Vaccino Pfizer. L'EMA favorevole a dose booster per gli over 12 Quotidiano Sanità Vaccino Pfizer, Ema: "Sì booster a ragazzi over 12" Via libera dell'Agenzia europea del farmaco Ema al booster del vaccino anti-Covid di Pfizer anche per gli adolescenti a partire dai 12 anni d'età. Le dosi di richiamo vengono somministrate a chi ha ...

Vaccini: Ema, ok a dose booster Pfizer per over 12 (LaPresse) – Il comitato per i medicinali per uso umano dell’Ema (Chmp) ha raccomandato l’uso della dose di richiamo del vaccino Covid-19 di Pfizer ‘Comirnaty’ per gli adolescenti a partire dai… Leggi ...

